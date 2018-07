SMI: Abwärtstrend wird deutlicher

Durch eine Serie fallender Zwischenhochs und Zwischentiefs seit Anfang Juni kristallisiert sich ein frischer Abwärtstrendkanal beim SMI (SMI 8625.49 1.12%) heraus (schwarz punktiert). Er bildet um 8580 die erste Hürde, doch erst wenn auch der Verkaufsdruck um 8660/8740 überwunden wird, bessert sich die Prognose nachhaltig. Dort drehte der Index zuletzt mehrfach wieder nach unten (orange). Solange es nicht dazu kommt, bleibt ein erneuter Rückfall in Richtung 8450 am wahrscheinlichsten. Die dort verlaufende markttechnische Unterstützung wurde zuletzt bereits nach unten durchbrochen und dürfte einen weiteren Rückfall bis an die Untergrenze des neuen Abwärtstrendkanals um 8345 vermutlich nicht lange verzögern können.

Die aktuelle Situation gewinnt immer mehr an Ähnlichkeit zum Kursverlauf des Jahres 2015 (blaue Kreismarkierung). Noch ist im Langfristchart eine potenzielle Bodenbildungszone um 8200/8300 erkennbar (orange). Bleibt das für eine Stabilisierung erforderliche Kaufinteresse hier allerdings aus, ist der Weg nach Süden frei bis 7400/7700 (rot). Anleger sollten daher auch weiterhin gut abgesichert sein, beispielsweise mit passenden Puts (siehe Tabelle unten).