SMI: Achtung an der 9500er-Marke

Schon seit Wochen hält sich der SMI (SMI 9349.44 -0.67%) im oberen Randbereich des Prognosekorridors (blau) auf, der den potenziellen mittelfristigen Bewegungsspielraum des Marktes abbildet. Auf Sicht der kommenden Wochen lässt dieser Indikator den Kursen nicht mehr viel Luft nach oben. Er steigt zumindest jedoch kontinuierlich weiter – dafür benötigt er aber Zeit. Eine Konsolidierung bis mindestens in den Bereich 9100/9200 ist daher zunehmend zu erwarten.

Den Startschuss für eine Korrektur könnten Gewinnmitnahmen um 9500/9550 liefern – hier liegen mehrere markante obere Wendepunkte aus den Vorjahren, an denen sich Verkäufer auch diesmal verstärkt orientieren dürften. Auch aus einer langfristigen Perspektive ist zudem zu beobachten, dass der Markt in den oberen Randbereich des in diesem Zeitfenster berechneten Vorhersagekorridors (braun) eingedrungen ist. In der Vergangenheit folgten darauf oft längere Konsolidierungen.