SMI: Ändert er seine Richtung jetzt?

Ein möglicher Trendwechsel des Swiss Market Index auf der kurzfristigen Zeitebene zeichnet sich immer deutlicher ab. Doch der Spielraum auf der Gegenseite ist vorerst überschaubar.

Mehr als 700 Punkte hat der SMI seit dem Weihnachtstief des Vorjahres zugelegt – da kommen Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Dadurch fällt der Index am Donnerstag zeitweise unter die ersten markttechnischen Haltezonen im Kurzfristchart zurück, die sich aus dem Monatsdurchschnittspreis (blau) und einem horizontalen Stabilisierungsbereich um 10’800 ableiten. Hält diese Entwicklung bis Handelsschluss an, dreht die kurzfristige Tendenz von positiv zu neutral.

Schon an der 10’600er-Marke ist aber eine weitere waagerechte Haltezone erkennbar, die deutlich markanter ist als die bisher gerissenen Chartmarken. Zwar ist der Index auch auf dieser Zeitebene korrerkturanfälliger geworden, nachdem er in nur drei Monaten um 1’500 Punkte zugelegt hat. Allerdings gleicht die aktuelle Entwicklung Entwicklung der Performance aus dem Zeitraum Juli 2018 bis Februar 2019 wie ein Ei dem anderen (grüne Boxen). Damals konsolidierte der SMI ebenfalls noch einmal bis zurück an sein Ausbruchsniveau (Pfeile), bevor es lange und deutlich weiter nach oben ging.

Trading-Idee: Anleger, die eine Korrektur zum Aufbau oder Aufstocken von Long-Positionen nutzen möchten, können unverändert auf Papiere wie beispielsweise den Valor 57946549 der UBS zurückgreifen. Kursbewegungen des SMI werden dadurch um den Faktor vier verstärkt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an