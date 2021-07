SMI: Alles über 12’050 ist nicht mehrheitsfähig

Der Swiss Market Index dreht erneut an einer bereits einschlägig bekannten Preisschwelle nach unten. Dies mahnt zur Vorsicht.

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche fehlen die Käufer, sobald der SMI sich in den Bereich um 12’050 / 12’070 bewegt. Solange dieser Effekt anhält, ist das Risiko eines Ausbruchs unter die erste potenzielle Stabilisierungszone um 11’850 / 11’870 deutlich erhöht. Das erste Kursziel auf der Unterseite liegt aktuell im Bereich der 11’750er-Marke am südlichen Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau).

Angesichts der mittelfristigen Überhitzung des Marktes ist die Anfälligkeit für eine Konsolidierung ohnehin gestiegen. Doch ein paar Punkte Luft nach oben bleiben immer, und der grundsätzliche Trend ist positiv. Daher droht aus markttechnischer Sicht vermutlich nicht mehr als eine Atempause, die sich im Idealfall sogar oberhalb der markanten Wendezone um 11.260 abspielen kann.