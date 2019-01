SMI: Am kurzfristigen Limit

Der SMI (SMI 8966.34 -0.5%) ist am oberen Rand seines aus mittelfristigen Schwankungen berechneten Bewegungskorridors angekommen (blau), was die Gefahr einer zumindest vorübergehenden Konsolidierung deutlich erhöht. Dazu kommt, dass in der Preiszone um 9050/9200 ohnehin zahlreiche obere Wendepunkte erkennbar sind, woran sich Investoren bei Gewinnmitnahmen erneut orientieren könnten. Erste Kursziele für eine Gegenbewegung liegen um 8800 sowie um 8500/8600.

Aus einer erweiterten Perspektive hat der Markt noch etwas mehr Spielraum, doch auch hier wird die Luft spätestens zwischen 9200 und 9500 dünn. Nach der starken Erholung der Vorwochen ist jedoch die Gefahr eines neuen Tiefs unter der 8200er-Marke wieder deutlich zurückgegangen (rot), eine Seitwärtsbewegung ist aktuell das wahrscheinlichste Szenario auf dieser Zeitebene.