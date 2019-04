SMI: An physikalischen Grenzen

Der Aufwärtstrend des SMI (SMI 9776.91 0.37%) ist aus charttechnischer Sicht vorbildlich (grün) und trifft vorerst auf keine nennenswerten Hindernisse. Bis rund 9820 reicht der Bewegungsspielraum des Index auf der Oberseite derzeit innerhalb des entsprechenden Kurskorridors. Nach unten wäre im Falle einer Korrektur Platz bis rund 9570, wobei schon um 9630/9640 eine stärkere Nachfrage messbar ist (grau).

Erst der Blick auf den weiter zurückreichenden Chart offenbart, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen können: Auswertungen der vergangenen Kursentwicklung zeigen, dass der SMI zu stagnieren beginnt, sobald er tiefer in den oberen Randbereich seines langfristigen Schwankungskorridors (braun) eintaucht. Auch jetzt befindet er sich wieder in dieser Ausgangslage, sodass Anleger Geduld brauchen, wenn sie auf einen weiteren, nachhaltigen Kursanstieg spekulieren. Rückschläge unter die 9200er-Marke dürften jedoch selbst aus dieser Perspektive vorerst kaum zu befürchten sein. Spätestens hier finden Investoren wieder günstigere Einstiegskurse vor.