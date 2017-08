SMI: Anleger brauchen Geduld

Der kurzfristige Kursverlauf des Swiss Market Index wird von dem Sprung über die seit Mai bestehende markttechnische Barriere um 9150 dominiert. Die nun offenbar beendete Verkaufsbereitschaft auf diesem Niveau ist ein sehr positives Signal, dass weitere Gewinne auf Sicht der kommenden Monate erwarten lässt.

Doch der Index ist in sehr kurzer Zeit auch relativ steil gestiegen und nun unweit des oberen Randes seines Prognose-Korridors (grau), der anhand vergangener Schwankungen erstellt wurde und den statistisch normalen Kursspielraum des Marktes sichtbar macht. Bevor es mit dem gleichen Schwung weiter nach oben gehen kann, ist also eine kleine Unterbrechung nicht auszuschliessen – zumal wir uns in der trendmässig eher schwachen Ferienzeit befinden. Kleine Rückschläge in Richtung des Monatsdurchschnitts bei rund 9010 und der horizontalen Zone mit ebenfalls mehreren Wendepunkten bei 9050/9100 sind jederzeit möglich und unkritisch.

Der Wochenchart zeigt das nächste übergeordnete Kursziel bei 9500/9550 und macht aber zugleich die leichte Überhitzung des Marktes sichtbar (violetter Indikator unter dem Chart). Der SMI (SMI 9162.33 0.08%) verläuft aktuell sechs Prozent über seiner 200-Tage-Durchschnittslinie (etwa gleich mit dem abgebildeten 40-Wochen-Durchschnitt). Werte von sechs bis acht Prozent sind oft ein Signal für eine Verlangsamung der Erholung, die sich aber ungeachtet dessen lange weiter fortsetzen kann (blaue ovale Markierung im Indikator). Rückschläge bleiben daher Kaufgelegenheiten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMISJB Call 8800 500:1 15.09.17 18.61 SMZJJB Put 9200 500:1 15.09.17 20.54 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.47 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.10

