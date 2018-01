SMI: Anleger müssen Geduld haben

Auf den ersten Blick wirkt der Kursverlauf des SMI (SMI 9602.32 0.53%) überzeugend: Sowohl Zwischentiefs als auch Zwischenhochs der vergangenen Monate lassen sich entlang steigender Linien sortieren (blau). Rückschläge an den Monatsdurchschnitt (grün) werden regelmässig gekauft, der Trend ist stabil. Dennoch dürfen Investoren nicht zu viel erwarten, denn kurzfristig ist der Markt am oberen Ende seines aus vergangenen Schwankungen berechneten Bewegungskorridors (graue Fläche) angekommen. Dieser steigt kontinuierlich, bremst die Rally jedoch etwas ab. Solange der Markt sich jedoch oberhalb seines Aufwärtstrends bei aktuell rund 9520 hält, bleibt die positive Prognose ungetrübt. Mittelfristig ist ein weiterer Anstieg in Richtung der Aufwärtstrendkanal-Obergrenze um 9730 möglich.

Kurzfristig wird die Luft bereits oberhalb von 9620 dünner, hier ist im Chart der Vortage die obere Begrenzungslinie eines weiteren Aufwärtstrendkanals (grün) ersichtlich. Dieser löste vor einer Woche den ehemaligen Abwärtstrend (blau punktiert) ab, was ein positives Signal darstellt. Auch aus dieser Perspektive ist der Markt aktuell als aufwärts tendierend einzuschätzen, sodass Calls weiterhin die spannendere Alternative für eine Spekulation bleiben (Beispiele für passende Produkte zeigt die untenstehende Tabelle).