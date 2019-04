SMI: Anleger müssen sich in Geduld üben

Am Montag knüpfte der SMI (SMI 9525.34 -0.13%) an die starke Entwicklung im ersten Quartal an und schloss im Bereich des Tageshochs. Heute könnte der Markt erneut mit positiven Schlagzeilen glänzen und das Mitte März erreichte bisherige Jahreshoch bei knapp 9583 Punkten übertreffen.

Allerdings sollten selbst Optimisten keine zu grossen Erwartungen haben, der aus historischen Schwankungen berechnete Vorhersage-Korridor lässt maximal einen Anstieg bis 9600 zu. Nach unten hin ist der Markt gut abgesichert: Zwischen 9450 und 9480 verlaufen zahlreiche Wendepunkte, knapp darunter bei 9410 dürfte der 21-Tage-Mittelwert (blau) ebenfalls Käufer anlocken.

In der erweiterten Perspektive des Tagescharts wird ein nicht zu unterschätzender Bremseffekt deutlich. Seit dem Jahreswechsel ist der SMI ungewöhnlich schnell gestiegen und unverändert als überhitzt zu bezeichnen.

Deutlich wird dies durch den eingezeichneten Schwankungskorridor (braun) – der Index steht bereits seit einigen Wochen im oberen Extrembereich. Im Idealfall wird die Übertreibung durch eine Fortsetzung der Seitwärtskonsolidierung zwischen 9200 bis 9600 abgebaut.