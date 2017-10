SMI: Anschlusskäufe treiben den Kurs

Der Weg nach oben ist nun zunächst frei für den SMI (SMI 9262.05 -0.23%), erst bei 9500/9550 ist im Chart wieder Verkaufsbereitschaft erkennbar – dort jedoch sind die in den Jahren 2007 und 2015 markierten Hochpunkte dafür umso präsenter. Anleger müssen jetzt zunehmend auch den Abstand der Kurse zu ihrem 200-Tage-Mittelwert im Auge behalten (violetter Indikator im Chart unten): Aktuell verläuft der Index rund 5% über seinem Durchschnitt, Werte zwischen 8 und 10% sind möglich, erst dann kündigt sich eine Überhitzung an. Diese Methode hilft insbesondere dann, wenn der Markt zu neuen Rekorden vordringt und keine weiteren Ansatzpunkte im Chart mehr zur Kurszielbestimmung vorhanden sind.

Nach einem Plus von rund 500 Punkten seit Ende August ist auch die nächste kurzfristige Pause der Aufwärtsbewegung nie weit weg, hier lohnt sich der Blick auf den feiner aufgelösten Chart der Vormonate. Darin zeigen sich ehemalige Hürden bei 9150/9200 sowie 9070 als potenzielle Unterstützungen im Fall einer kleineren Korrektur, der im Bereich der zweitgenannten Marke verlaufende Monatsdurchschnitt (blau) sollte nicht mehr deutlicher unterschritten werden, sonst wäre die Stabilität der jüngsten Rally in Frage zu stellen. Rückschläge in Richtung dieser Zielniveaus sind aus markttechnischer Sicht auch weiterhin brauchbare Einstiegsgelegenheiten für eine Spekulation auf eine Fortsetzung der aktuellen Kaufwelle.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

