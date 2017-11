SMI: Anstieg mit Hürden

Der Index wird erstmals seit Sommer 2015 wieder zu Preisen deutlich oberhalb der 9300er-Marke gehandelt, was markttechnisch ein sehr positives Zeichen ist. In den vergangenen Wochen scheiterte er mehrfach an einem Ausbruch über diese Barriere, sodass der Anstieg nun umso aussagekräftiger ist. Doch durch die schnelle Aufwärtsbewegung hat der Markt auch seinen kurzfristigen statistischen Bewegungsspielraum nach oben relativ stark ausgeschöpft. Erkennbar ist dies daran, dass er am oberen Rand des Prognosekorridors (grau) verläuft, der – aus vergangenen Schwankungen berechnet – die verfügbare Bandbreite für den SMI (SMI 9291.84 -0.35%) gut wiedergibt.

Eine kurze Atempause wird dadurch wieder wahrscheinlicher, auch wenn sie kaum weiter führen muss als bis zurück an den Monatsdurchschnitt (blaue Kurve) bei rund 9200 – oder sogar noch geringer ausfallen kann.

Doch auch der etwas weiter zurückreichende Chart zeigt, dass eher mit einem gebremsten Anstieg zu rechnen ist, denn hier verläuft der Index an der Obergrenze eines Aufwärtstrendkanals (grün), der das bisherige Aufwärtstempo gut spiegelt und an dem sich ebenfalls viele Investoren mit Gewinnmitnahmen orientieren könnten.

Aus der Vogelperspektive des 10-Jahres-Charts werden dann die bisherigen Rekorde um 9500/9550 als langfristiges Kursziel erkennbar – das ebenfalls nicht mehr weit weg ist. Erst wenn sich auch darüber noch eine nachhaltige Nachfrage ausbildet, ist der Weg frei für frische Spitzenwerte. Doch zunächst dürften die genannten Einflussfaktoren den Markt trotz der positiven Grundtendenz etwas verlangsamen.