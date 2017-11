SMI: Anzeichen einer Stabilisierung

Die bereits seit dem Sommer als Wendezone im Chart erkennbare 9050er-Marke hat sich erneut bewährt: Der jüngste Ausverkauf des SMI (SMI 9146.82 0.63%) stoppte an dieser Schwelle, womit ihre Bedeutung als markttechnisch wichtige Unterstützung ein weiteres Mal herausgestellt wird.

Umso negativer wäre ein Ausbruch nach unten zu bewerten, falls er in Zukunft noch folgt. Weitere Verluste in Richtung 8800 sind dann so gut wie sicher.

Zunächst aber rückt nun wieder die Oberseite in den Fokus, wo sich heute um 9200 eine erste deutlichere Hürde abzeichnet: Hier treffen der Monatsdurchschnittskurs (blau) und eine bereits etablierte, kleinere Verkaufszone mit einigen Zwischenhochs aufeinander, wie der hoch aufgelöste Intradaychart der Vortage zeigt.

Erst wenn sich auch darüber noch Käufer finden, wird ein weiterer Anstieg in Richtung 9300 wieder das wahrscheinlichste Szenario. Vor dem Wochenende ist dies jedoch alles andere als sicher.

Zumindest langfristig bleibt die Prognose unverändert positiv: Hier bewegt sich der Markt in einem Aufwärtstrend (grün), der erst unterhalb von 8800/8900 erstmalig leicht gefährdet wäre.

Doch auch dieser Kurskanal lässt nicht unendlich Luft nach oben, derzeit limitiert er den Spielraum auf rund 9360, Tendenz steigend. Noch in diesem Jahr macht der Trendkorridor – im Falle einer häufig zu beobachtenden Jahresendrally – ein Test der bisherigen Rekordstände jenseits von 9500 möglich.