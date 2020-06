SMI: auf dem Weg der Besserung

Der Swiss Market Index erholte sich zuletzt so deutlich von seinem jüngsten Einbruch, dass dessen Fortsetzung fraglich ist.

Die Käuferfraktion bleibt beim SMI auch weiterhin am Steuer: Die jüngste Korrektur stoppte schon am ersten potenziellen Wendebereich um 9600/9700, und der Index testet bereits wieder die technische Barriere an der 10’200er-Marke, die seinen Anstieg zuletzt bremste. Doch erst nach einem Ausbruch über diese Schwelle hätten Anleger auch mehr Sicherheit bezüglich des langfristigen Trends.

Um 10’200 bildet das langfristige Durchschnitts-Preisband (violett) nach wie vor einen wichtigen Orientierungspunkt, da Abwärtstrends auf der übergeordneten Zeitebene hier entschieden werden. Nehmen Marktteilnehmer an dieser Stelle mehrheitlich Gewinne mit (rote Kreismarkierungen), bleibt die Prognose neutral bis negativ. Ein nachhaltiger Durchbruch darüber benötigt etwas Zeit. Vorerst ist daher eine Seitwärtsbewegung des Marktes zwischen 9600 oder sogar 9300 auf der Unterseite und 10’200 auf der Oberseite zu erwarten.

Mit Produkten wie dem 4,5% Callable Kick-in Goal der UBS lässt sich auch eine attraktive Rendite erzielen, wenn der SMI nur seitwärts tendiert. Das Produkt bezieht sich auf vier Referenzindizes (SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225), von denen jeder etwa 40 bis 45% nach unten schwanken darf, ohne dass der maximal mögliche Ertrag des Papiers von rund 13,5% gefährdet ist. Nur wenn einer dieser Märkte stärker einbricht, erhält der Anleger statt des Nominalwerts nur noch die anteilige Performance dieses Basiswerts ausgezahlt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)