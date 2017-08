SMI: Auf der Unterseite wird es spannend

Das seit Juli bestehende Kaufinteresse um 8835/8900 wurde zuletzt immer schwächer und könnte bald ganz versiegen. Erkennbar wird dies daran, dass die Kurse nach einem Kontakt mit dieser ehemaligen Nachfragezone meist wieder bis an den oberen Rand der Handelsspanne bei 9070/9150 stiegen – nicht so jedoch bei der jüngsten Berührung vor rund zehn Tagen, die darauffolgende Erholung reichte nicht einmal mehr bis an den Monatsdurchschnitt des Index (blau).

Vorbörslich werden heute früh bereits Kurse unterhalb dieser markttechnischen Unterstützung gestellt. Zwar kann ein Ausbruch nach unten auch ein Fehlsignal sein, doch der Markt verlief im Juni schon einmal tiefer, und zwei Durchbrüche täuschen in der Regel nicht mehr.

Spätestens wenn am Dienstag auch zu Handelsschluss noch Kurse deutlich unterhalb von 8835 festgestellt würden, wäre dies ein eindeutig negatives Vorzeichen.

Aus einer längerfristigen Perspektive bleibt die Gefahr durch eine neue Korrekturwelle jedoch überschaubar, der Index wird erfahrungsgemäss gut im erweiterten Umfeld seines 200-Tage-Durchschnitts abgefedert, der wieder für einen Nachfrageschub sorgt (violette Markierung).

Schon um 8700 ist die nächste Stabilisierung möglich. Mindestens bis in diese Zielzone sind jedoch Investitionen in Puts derzeit zu bevorzugen.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.75 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 13.05 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.20 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 12.05

