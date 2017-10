SMI: Auf die Bremse getreten

Der erneute Rückfall des Marktes führte unter die erste Haltezone bei 9240, die sich seit Monatsanfang eigentlich als zuverlässiges Kaufniveau bewährt hatte. Dies mahnt kurzfristig zu einer etwas erhöhten Vorsicht, ist aber noch kein Drama.

Bereits am Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) um 9225 fing sich der Index wieder. Allerdings rückt damit das erste Kursziel auf der Oberseite in Form des Aufwärtstrends (grün) bei 9470 wieder etwas weiter in die Ferne, selbst in der kommenden Woche wird es nur schwer zu erreichen sein.

Stattdessen müssen sich Anleger nun wieder mit der Unterseite des SMI (SMI 9233.52 -0.82%) auseinander setzen, insbesondere der Bereich um 9150/9200 ist wichtig. An ihm verlaufen zahlreiche Wendepunkte aus der jüngeren Vergangenheit, aus denen sich erfahrungsgemäss eine Bodenbildungszone entwickeln kann.

Gleiches gilt für das nur unwesentlich tiefer liegende Areal um 9050/9070. Erst wenn der Index auch hier keine Käufer findet, würde sich die mittelfristige Vorhersage eintrüben.

Doch schon an der erstgenannten Schwelle dürfte die Nachfrage wieder deutlich anziehen. Die gestrige Entwicklung sollte einen weiteren Anstieg daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nur verzögern, nicht aber aufhalten können.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

