SMI: auf einem guten Weg

Die starken Verluste vom Monatsanfang wurden mittlerweile vollständig aufgekauft, intraday hat der SMI (SMI 10602.73 0.61%) am Montag auch bereits auf einem neuen Spitzenwert notiert. Damit bestätigen sich die positiven Vorzeichen, die der Index bereits in der Vorwoche durch seine Stabilisierung am Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve) lieferte. Erst ein Tagesschlusskurs unter diesem aktuell um 10’425 verlaufenden Mittelwert würde die freundliche Tendenz vermutlich etwas abschwächen.

Solange der Aufwärtstrend intakt ist, dürfte seine nächstgelegene, steigende Begrenzungslinie um 10’700 das nächste Kursziel darstellen. An ihr beruhigten sich auch die vergangenen beiden Rallys (schwarze Pfeilmarkierungen). Zudem dringt der Markt dann auch langsam in den oberen Extrembereich des mittelfristigen Schwankungskorridors vor (blaue Fläche), was erfahrungsgemäss ebenfalls bremsend wirkt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)