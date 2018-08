SMI: Auf keinen Fall kaufen

Auch wenn ein Kursrückgang keinesfalls zwingend ist, so erscheint er doch auf Grund der aktuellen markttechnischen Situation als relativ wahrscheinlich. Ein erstes Warnsignal könnte der Ausbruch unter den aktuellen Aufwärtstrendkanal (violett) darstellen, der bis Ende Juni zurückreicht. Er würde eine Verlangsamung der aktuellen Anstiegsgeschwindigkeit signalisieren, wobei das nächste Kursziel dann um 8850/8950 liegt.

Dort trifft eine horizontale Wendezone im Chart mit dem Monatsdurchschnittskurs zusammen, an dem sich der SMI (SMI 9192.77 0.38%) bei kleineren Korrekturen bereits häufiger orientierte. Behält der Index dagegen sein Tempo weiterhin bei, ist die Obergrenze des aktuellen Trendkanals um 9330 die nächste Zielmarke auf der Nordseite.

An der aktuell erreichten Kurszone um 9060/9150 stagniert der SMI nicht zufällig: Nach dem starken Anstieg der Vorwochen kletterte der Index rekordverdächtigte 3,9% über seinen Monatsdurchschnittskurs (blauer Indikator im zweiten Chart unten). Damit war er so heiss gelaufen, dass die Käuferseite am Markt keinen Schwung mehr für den Ausbruch über die nächste horizontale Wendezone im Chart um 9060/9150 (grün) mehr entwickeln konnte.

Bislang konnte sich der Index nur minimal oberhalb dieser technischen Barriere etablieren. Es ist wahrscheinlich, dass er zunächst noch einmal Anlauf nimmt, bevor er sich weiter darüber hinwegsetzt. Wie stark er zuvor nach unten zurück fällt, bleibt abzuwarten. Angesichts der vorausgegangenen Gewinne von bis zu 800 Punkten dürften Marktteilnehmer allerdings verstärkt Profite realisieren.