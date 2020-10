SMI: Auf manche Käufer ist Verlass

Erneut stabilisierte sich der Swiss Market Index an einer bereits mehrfach bewährten Haltezone. Aber für ein positives Signal reicht dies noch nicht.

Der SMI bildete ein weiteres Mal einen Boden im Bereich der 10’100er-Marke, an der er sich bereits seit August mehrfach fangen konnte. Doch auch wenn die Nachfrage an dieser Stelle verlässlich ist, muss der Markt für eine optimistische Prognose noch weitere Bedingungen erfüllen. Vor allem müsste der Index sich wieder oberhalb von 10’350/10’450 etablieren. An dieser schwachen technischen Barriere, die momentan vom ebenfalls blockierend wirkenden Monatsdurchschnittspreis (blau) verstärkt wird, orientierten sich Verkäufer zuletzt vermehrt.

Aus der Vogelperspektive stört vor allem das Unvermögen des SMI, nördlich von 10’500/10’600 weitere Käufer anzulocken. Während die Nachfrage offenbar an der 10’100er-Marke und vor allem am langfristigen Durchschnittspreisband (violett) um 9950/10’000 kein Problem darstellt, dünnt sie sich bereits 500 Punkte höher bis auf null aus. Daher bleibt eine Seitwärtsbewegung momentan auch noch das wahrscheinlichste Szenario.

Mit Produkten wie dem 8x-Long-Faktorzertifikat der UBS können Anleger gehebelt von einer weiteren Aufwärtsbewegung profitieren, auch wenn der Markt nur um wenige Prozent steigen sollte. Allerdings wirkt die achtfache Verstärkung von Kursbewegungen des SMI auch bei Verlusten, daher ist der Kapitaleinsatz zu beschränken.