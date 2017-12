SMI: Auffällig stabil

Kratzt der Index immer wieder an einer markttechnischen Barriere, ist ihr Durchbruch oft nicht mehr weit weg. Zwar kann die Stimmung schnell ins Gegenteil kippen, wenn die Mehrheit auf einmal den Glauben an einen möglichen Sprung über diese Hürde verliert. Doch im aktuellen Fall ist dies schon vorgekommen und blieb ohne negative Folgen: Der SMI (SMI 9354.12 -0.08%) ist mehrfach an dem Widerstand im Bereich der 9365er-Marke gescheitert, woraufhin die Kurse zunächst in Richtung 9200 eingebrochen sind. Dort zog die Nachfrage aber deutlich an, und nun steht die Obergrenze der momentan etablierten Tradingrange wieder auf dem Prüfstand. Etabliert sich der SMI diesmal über 9365 – idealerweise deutlich und auch mit einem Tagesschlusskurs und nicht nur intraday –, wäre dies ein frisches Kaufsignal.

Problematisch bleibt nach wie vor nur, dass das Potenzial nach oben vorläufig durch den Aufwärtstrend (grün) um 9400 relativ überschaubar ausfällt. Doch eine Beschleunigung dieser Trendbewegung ist möglich, dann kommen die Rekordstände um 9500/9550 zum Auftakt des neuen Jahres in Reichweite.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

