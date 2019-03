SMI: Aufwärtsbewegung ist vorbei

Der SMI (SMI 9341.35 0.79%) ist aus dem Aufwärtstrendkanal der Vormonate (grün) nach unten ausgebrochen und damit zugleich unter seinen Monatsdurchschnittskurs (blau) gefallen. Das Ausbleiben von Kaufinteresse an diesen markanten charttechnischen Schwellen ist ein Schwächesignal. Weitere Verluste bis zunächst in den Bereich um 9000/9200 sind dadurch wieder deutlich wahrscheinlicher geworden.

Aus einem erweiterten Blickwinkel ist der SMI ohnehin reif für eine Korrektur gewesen, die in Relation zu der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung bislang auch nur sehr klein ausfällt. Bereits an den deutlich ausgeprägten Wendebereichen um 9200 und 8850/9000 sollte sich der Index stabilisieren. An der unteren der beiden potenziellen Bodenbildungszonen verläuft zudem auch der mittelfristige Schwankungskorridor des Marktes (blau), den die Kurse ohnehin nur selten verlassen.