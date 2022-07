SMI: Aufwärtstrend dürfte anhalten

(AWP) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein positiver Wochenausklang ab. Darauf deuten die guten Vorgaben von der Wall Street und vorbörsliche Indikationen hin. Zwar hat die US-Notenbank die Leitzinsen erneut erhöht und die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal – technisch betrachtet – in eine Rezession gerutscht. Doch die schlechten Nachrichten würden zu guten Nachrichten, da damit die Chancen auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch das Fed gestiegen seien, kommentieren Marktbeobachter. Zusätzlich dürften die am Vortag nach US-Börsenschluss veröffentlichten starken Ergebnisse der US-Technologieriesen Apple (AAPL 157.35 +0.36%) und Amazon (AMZN 122.28 +1.08%) dem Sektor Auftrieb geben. Darauf deuten auch steigende Futures-Kurse hin.

Auch hierzulande haben zwei Bluechip-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht und zwar der Rückversicherer Swiss Re (SREN 71.66 -1.38%) und der Chiphersteller AMS Osram (AMS 8.22 -0.17%). Weitere Impulse kommen am Freitag von der Konjunktur: In der Eurozone werden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und neue Inflationsdaten erwartet. In den USA steht unter anderem das vom Fed präferierte Inflationsmass PCE auf der Agenda. Auch davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die weitere US-Geldpolitik.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 48.01 +0.82%) berechnete SMI (SMI 11'129.33 +0.66%) notiert gegen 8.15 Uhr 0,47% höher bei 11’182,19 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Werte werden höher gestellt. Die Aufschläge belaufen sich auf +0,3% für SGS (SGSN 2'292.00 +1.87%) bis +0,9% für Lonza (LONN 564.60 +4.56%).

Die Aktien von Swiss Re werden um 0,8% höher gestellt. Nach dem happigen Verlust im Startquartal ist der Rückversicherer wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Im gesamten ersten Halbjahr erzielte der zweitgrösste Rückversicherungskonzern der Welt einen Reingewinn von 157 Mio. $, der über den Analystenerwartungen ausgefallen ist.

Dagegen werden die Anteile von AMS Osram nach durchzogenen Ergebnissen um 4,0% tiefer indiziert. Der österreichische Technologiekonzern hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt und aufgrund von Einmaleffekten unerwartet gar einen Verlust eingefahren.

Auf den hinteren Reihen hat Forbo (FORN 1'376.00 +1.18%) (-3,1%) mit den Halbjahreszahlen die Markterwartungen enttäuscht. Dagegen sind die Anteilscheine von Sulzer (+1,5%) nach einem starken Bestellungseingang im ersten Semester höher indiziert.

Euro wieder stärker

Der Euro hat sich am Freitag von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0214 $, nachdem sie am Donnerstag in Richtung 1,01 $ gefallen war.

Zum Franken hat sich der Euro dagegen wenig bewegt. Ein Euro kostet im frühen Geschäft 0,9722 nach 0,9717 Franken am Vorabend. Folglich geht der Dollar zum Franken mit 0,9518 Fr. tiefer um als am Donnerstagabend mit 0,9558.

Vor dem Wochenende steht in der Eurozone eine wahre Flut an Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden zahlreiche Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und neue Inflationsdaten. In den USA wird unter anderem das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmass PCE veröffentlicht. Das Federal Reserve hatte in dieser Woche ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung fortgesetzt.

Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,99 $. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 97.32 -0.87%)) stieg dagegen um 29 Cent auf 96,71 $.

Nach wie vor befinden sich die Ölpreise auf hohem Niveau. Wichtigste Gründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen überwiegend westlicher Länder gegen den grossen Ölförderer Russland. Das knappere Angebot ist auch der entscheidende Grund, warum der europäische Ölpreis seit einiger Zeit deutlich über dem US-Preis liegt. Die Vereinigten Staaten sind im Gegensatz zu Europa ein bedeutender Ölproduzent.

Ein Gegengewicht stellt am Ölmarkt die Furcht vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung dar. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sind die USA bereits in eine technische Rezession mit zwei Quartalen schrumpfender Wirtschaftsleistung gefallen. In Europa sind die konjunkturellen Bremsspuren ebenfalls deutlich sichtbar, was auf der Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel lastet.

US-Börsen schliessen im Plus

Trotz der Publikation relativ schwacher BIP-Wachstumszahlen für das zweite Quartal schafften es die US-Börsen, mit einem Plus aus dem Handel zu gehen. Unterstützung kam von sinkenden Zinsen.

Der Dow Jones Industrial markierte ein Siebenwochenhoch mit einem Anstieg um über 1% auf 32’530 Punkte. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 1,2% auf 4072 Zähler, der technologielastige Nasdaq 100 legte weiter um 0,9% auf 12’718 Punkte zu, nachdem er am Mittwoch bereits um mehr als 4% nach oben geschnellt war.

Die Aktien des Facebook-Konzerns Meta Platforms brachen um 5,2% ein. Das Unternehmen präsentierte seinen ersten Umsatzrückgang. Nach enttäuschendem Ausblick büssten die Valoren des Chipherstellers Qualcomm 4,5% ein. Die Papiere der Pharmakonzerne Pfizer (–2,4%) und Merck (MRK 89.94 -1.41%) (MRK 184.50 +2.02%) & Co (–1,4%) rutschten ebenfalls ab.

Deutlich zulegen konnten die Titel des Autobauers Ford mit einem Plus von 6,1%. Die Papiere des Motorradherstellers Harley-Davidson schossen um 7,8% nach oben.

Der Technologiekonzern Apple präsentierte nachbörslich Zahlen zu Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal, die die Erwartungen überstiegen. Die Aktie legte daraufhin zu.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,7% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 (SX5E 3’652.20 +1.23%) liegt knapp 0,1% im Minus.

Verluste in Asien

Trotz der starken Vorgaben aus den USA geht es für die asiatischen Börsen am Freitag mehrheitlich bergab.

In Tokio verliert der Nikkei 225 knapp 0,3%, der breiter gefasste Topix gibt um 0,6% nach. Auf dem chinesischen Festland fällt der CSI 300 um 1,4%, der Shanghai Composite handelt 0,9% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein kräftiges Minus von 2,4%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,5% vor. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 1% höher.