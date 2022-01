SMI: Aufwärtstrend überhitzt bald

Der Swiss Market Index bewegt sich relativ stabil weiter nach oben, aber der verbleibende Spielraum wird immer weniger.

Der SMI ist in den oberen Randbereich seines langfristigen, aus den Bewegungen der Vorjahre rekonstruierbaren Schwankungsbandes eingetaucht (braun). Dies hindert ihn erfahrungsgemäss nicht an einem weiteren Anstieg, doch das Potenzial ist in der Regel auf den Rand dieses hilfreichen Indikators beschränkt, der im Idealfall momentan bis etwa 13’450 Punkte reicht.

Schon vorher, etwa um 13’100, bremst das enger anliegende mittelfristige Schwankungsband (blau) den Markt mit zuverlässiger Vorhersagbarkeit aus. Es steigt aber derzeit mit bis zu 30 Punkten täglich an und lässt daher bald wieder mehr Luft nach oben. Auf der Südseite ist der Index dagegen erstmals um 12’850 gut abgesichert, entsprechend rund 12’750 Punkte im abgebildeten Chart des SMI-Future (FSMI), es folgt eine weitere Wendezone um 12’700 (12’600 im Future).

Trading-Idee: Long-Faktorzertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben – insbesondere mittelfristig – weiter haltenswert. Wer sich darüber hinaus auch weiterhin nach unten absichern möchte, kann dies beispielsweise mit dem Valor 48638470 umsetzen. Das Papier verwandelt Indexverluste in Kursgewinne und verstärkt sie auch noch um das Vierfache.