SMI: Aufwärtstrend vorbei

Mit dem Rückfall unter die bisher massgebliche Aufwärtstrendgerade (blau punktiert) endet die positive Tendenz der Vorwochen. Auch die horizontale Kaufzone um 8850/8900 (rot) konnte den Swiss Market Index nicht stabilisieren, was das jüngste Schwächezeichen bestätigt. Nun müssen Anleger aber nicht gleich das Schlimmste befürchten: Schon um 8660/8680 zeigt sich im kurzfristigen Kursverlauf ein Areal mit verstärkter Nachfrage, das den SMI (SMI 8770.94 -0.27%) wieder stabilisieren könnte.

Spätestens knapp unter der 8500er-Marke haben sich mehrere Wendepunkte ausgebildet, die bis zurück in das Areal 8200/8300 reichen. Stärkere Verluste sind aus heutiger Sicht vorerst nicht zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass der Index zumindest bis in diesen Zielbereich zurücksetzt. Wer sich dagegen absichern oder sogar aktiv darauf spekulieren will, kann beispielsweise zu Put-Optionsscheinen greifen (siehe Tabelle unten).