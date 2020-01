SMI: Aufwärtstrend weiter in Gefahr

Der SMI (SMI 10778.11 -0.75%) dürfte in der zweiten Wochenhälfte den unteren Rand des Aufwärtstrendkanals (schwarz) bei rund 10’650 testen, der seit Oktober Richtung und Tempo für den Markt vorgibt. Knapp darüber lockt der Monatsdurchschnittspreis (blau) ebenfalls Käufer an, auch die Südgrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) dient hier als Orientierungspunkt. Dies dürfte in der Summe zu einer zumindest temporären Korrekturpause führen. Bleibt die Nachfrage aber schwach, ist in der kommenden Woche auch ein weiterer Rücksetzer an die zuletzt mehrfach bodenbildend wirkende 10’500er-Marke möglich.

Das langfristige Trendbild zeigt, dass oberhalb der 11’000er-Marke vorläufig nur noch wenig Luft bleibt: Bei 11’100/11’300 fallen die Obergrenze des hier kalkulierbaren Prognosekorridors (braune Fläche) und des linearen Aufwärtstrendkanals (blau) zusammen. Dieses Limit wird auch nur im Idealfall erreicht. Kleinere Rückschläge würden daher das Chance-Risiko-Verhältnis von frischen Käufern deutlich verbessern.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)