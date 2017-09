SMI: Ausbruch gelingt

Der Sprung über den seit August etablierten Abwärtstrend (blau) und damit zugleich über den Monatsdurchschnittskurs (grün) markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zurück nach oben. An beiden Kursmarken scheiterte der SMI (SMI 9045.73 0.71%) in den Vorwochen mehrfach.

Der nun vollzogene Ausbruch ist daher ein Stärkezeichen. Dass der Markt nun gleich in einen Aufwärtstrend wechselt, darf bezweifelt werden – zumindest aber sollte die zuvor negative Tendenz nun pausieren. Selbst im Rahmen einer Seitwärtsbewegung hat der Markt in den kommenden Wochen jetzt wieder Luft nach oben bis an die bereits seit Mai bestehende Verkaufszone um 9090/9150.

Infobox öffnen

Im Falle eines erneuten Schwächeanfalls sollten das Areal um 8700 oder sogar schon die Zone um 8835 weiter als gute Unterstützung dienen, die hier messbare Kaufbereitschaft hat den Index in den Vormonaten häufig stabilisiert. Wer angesichts dieser Rahmenbedingungen trotz des zunächst überschaubaren Potenzials von unter 200 Punkten auf eine weitere Erholung setzen will, kann dies beispielsweise mit gehebelten Produkten wie Call-Optionsscheinen versuchen (siehe Tabelle unten).

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIFJB Call 8500 500:1 15.12.17 12.26 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 15.39 KSMAJB Call 8300 500:1 15.12.17 13.98 KSPAJB Put 9300 500:1 15.12.17 18.90

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen