SMI: Ausbruch muss gekauft werden

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt wieder Schwung und knüpft an die hohe Aufwärtsdynamik aus der ersten Januarhälfte an. Mit dem höchsten Wochenschluss seit rund zwölf Monaten hat sich die markttechnische Situation zunächst aufgehellt. Auf der Oberseite scheint der Weg vorerst frei, relevante Verkaufsbereiche in unmittelbarer Umgebung sind kaum zu erkennen. Ein wichtiges mittelfristiges Orientierungsziel stellt nun die Rekordregion oberhalb von 9500/9600 dar.

Aus statistischer Sicht sieht die Lage hingegen nicht ganz so euphorisch aus. Mit der ungewöhnlich starken Erholung im Januar war der SMI (SMI 9255.15 -0.13%) zuletzt heiss gelaufen und war mit dem Prädikat «überkauft» zu beschreiben. Daran hat sich zuletzt wenig geändert, wie der längerfristige Prognosekorridor veranschaulicht.

In den vergangenen Jahren hat der Markt den dunkelbraunen Bereich nur sehr selten auf der Oberseite verlassen. Auch jetzt ist eine solche Übertreibungsphase kurzfristig kaum zu erwarten. Erst in den kommenden Wochen wird sich das Band langsam nach oben verschieben und so weiteres Potenzial eröffnen.

Anleger müssen daher wahrscheinlich geduldig sein und sollten vorerst keinen direkten Anstieg bis zum 2018er-Gipfel bei gut 9600 Punkten erwarten. Vielmehr bieten sich Rücksetzer zum Einstieg an. Passende Papiere zeigt die Tabelle unten.