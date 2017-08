SMI: Ausbruch nach oben

Der markttechnische Widerstand der Vormonate um 9150 wurde vergangenen Freitag durchbrochen, damit ist das unter Analysten als “steigendes Dreieck” bekannte Chartmuster im SMI (SMI 9162.33 0.08%) vollendet (grüne und rote punktierte Linien). Der Bereits seit Ende 2016 bestehende Aufwärtstrend sollte sich nun fortsetzen können.

Infobox öffnen

Als Kursziel bietet sich zunächst der Bereich um 9500/9550 an, der bereits seit mehr als einem Jahrzehnt die Obergrenze für den Markt darstellt. Auch ein darüber hinaus gehender Anstieg bleibt langfristig möglich, wenngleich dieser kaum in den traditionell schwachen Sommermonaten erfolgen sollte.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMISJB Call 8800 500:1 15.09.17 18.61 SMZJJB Put 9200 500:1 15.09.17 20.54 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.47 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.10

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen

Nach kräftigen Gewinnen in den Vortagen ist der Index zudem heiss gelaufen, eine kleine Konsolidierung zurück in Richtung 9100/9150 oder auch an die 9050er-Marke bleibt jederzeit möglich und wäre kein Schwächezeichen. Diese im kurzfristigen Chart erkennbaren Kursniveaus können Anleger zum vergünstigten Einstieg in Calls oder andere Long-Spekulationen auf den Markt nutzen.

Infobox öffnen