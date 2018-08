SMI: Ausbruch nach oben?

Die Abgabebereitschaft an der technischen Barriere um 9100 Punkte bremste den SMI (SMI 9098.7 0.51%) in den vergangenen Tagen aus. Die dort verlaufende Wendezone (grün) wird auch noch von dem Monatsdurchschnittskurs (blau) verstärkt, an dem sich kurzfristig orientierte Verkäufer erfahrungsgemäss orientieren. Doch selbst wenn die Nachfrage für einen Sprung über diese Hürden reicht, wäre das noch kein hinreichend verlässliches Stärkezeichen. Erst wenn Investoren auch noch oberhalb der 9200er-Marke zugreifen, kann von einem neuen Aufwärtstrendimpuls gesprochen werden. Zumindest für die erste Wochenhälfte ist dies kaum zu erwarten. Denn die statistisch verfügbare Bandbreite reicht maximal bis 9200 Punkte, wie der aus vergangenen Schwankungen berechnete Prognosekorridor (grau) zeigt.

Wer auf eine weitere Erholung bis an die Hochs vom Jahresanfang oberhalb der 9600er-Marke spekuliert, braucht also noch viel Geduld. Das wahrscheinlichere Szenario bleibt vorerst noch eine weitere Stagnation, aus der im Worst Case auch ein Rücklauf an die erste technische Kaufzone um 8450 werden kann (gelb).