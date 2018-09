SMI: Ausbruch nach oben?

Kommt es zu einem Ausbruch des Marktes aus dem bisherigen Kurskorridor, sind Gewinne bis in das Areal 9100/9200 möglich (grün). Doch wahrscheinlicher ist, selbst bei einem positiven Verlauf, dass Käufer sich erst eine Pause gönnen und es zuvor zu einem Rückschlag in Richtung 8900 kommt, bevor es weiter aufwärtsgeht (gelb). Solange der Index jedoch noch im Trendkanal verläuft, bleibt ein Einbruch bis an dessen Untergrenze bei aktuell rund 8720 ein mindestens gleich wahrscheinliches Szenario.

Auf längere Sicht ist zwischen einem Rückfall an die technische Bodenbildungszone um 7400/7700 und dem Anstieg an das Doppeltop um 9500/9550 alles möglich, denn der Markt befindet sich in einer Seitwärtsbewegung. Abhängig von dem sich nun entwickelnden kurzfristigen Trend dürfte sich auch auf dieser Zeitebene bald abzeichnen, welche der genannten Grenzen der Index zuerst ansteuert.