SMI: Ausbruch nach Süden

Klare Warnzeichen dominieren den Chart: Das in den Vorwochen stets bei 8835/8900 messbare Kaufinteresse ist diesmal ausgeblieben, der SMI (SMI 8845.98 0.36%) brach in der ersten Wochenhälfte auf den tiefsten Stand seit Mai ein. Stärkere Verkäufe dürften dennoch erst nach einer Pause folgen, da der Index die Untergrenze seines statistisch ermittelbaren Schwankungskorridors (graue Fläche) erreicht hat.

Bereits in den Vormonaten erwies sich dieses Prognoseinstrument als zuverlässiges Hilfsmittel. Auch auf der Oberseite ist der Korridor wirksam, dort lässt er nach dem jüngsten Einbruch Erholungspotenzial bis maximal an den Monatsdurchschnitt (blau) bei aktuell 8995 erwarten – Tendenz fallend. Die Nordgrenze der bisherigen Tradingrange bei 9070/9150 Punkten dürfte der SMI dagegen so schnell nicht mehr sehen. Schon die ehemalige untere Begrenzungslinie im Bereich der 8900er-Marke könnte sich in den kommenden Tagen als erste Hürde erweisen.

Infobox öffnen

Nur der viel beachtete 200-Tage-Durchschnittskurs des Marktes dürfte jetzt noch weiteren Verlusten stabilisierend entgegenwirken. Seine vorbeugende Wirkung entfaltete dieser markttechnische Einflussfaktor bereits mehrfach seit Jahresbeginn – schon mit einigen Prozentpunkten Abstand davon drehte der SMI häufiger wieder nach oben (violette Fläche). Der Mittelwert bildet zusammen mit mehreren Wendepunkten zwischen 8480 und 8700 die nächste – nicht weit entfernte – Zielzone auf der Unterseite. Allerspätestens hier sollte der Index sich auch für längere Zeit wieder fangen, sonst wird es kritisch.

Fazit: Anleger müssen nach einer kurzen Zwischenerholung mit weiteren Verlusten rechnen, starke Tage bleiben damit tendenziell eher Verkaufsgelegenheiten oder sogar Chancen zum verbilligten neuen Einstieg in Puts.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIDJB Call 8800 500:1 15.12.17 16.75 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 13.05 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.20 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 12.05

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen