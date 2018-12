SMI: Ausbruch nach unten droht

Die bislang immer um 8600 stabilisierende Nachfrage scheint diese Woche nicht mehr so ausgeprägt zu sein wie bei vorausgegangenen Korrekturen des SMI (SMI 8558.51 -0.51%). Bisher erholte sich der Index ausgehend von diesem Boden stets zurück bis mindestens an den Monatsdurchschnittswert (blaue Kurve), der aktuell um 8840 verläuft. Kommt es diesmal stattdessen zum Durchbruch nach unten, hilft zur Kurszielbestimmung nur noch der langfristige Kursverlauf.

Im Chart der vergangenen Jahre ist zwischen 8300 und 8450/8475 immer wieder verstärkte Kaufbereitschaft messbar gewesen, erkennbar an den zahlreichen Zwischentiefs in dieser Zone. Da der SMI ohnehin schon am unteren Rand seiner aus kurz- und mittelfristigen Schwankungen berechneten Bewegungskorridore verläuft (graue und blaue Flächen in beiden Charts), ist ein stärkerer Einbruch vorerst weniger wahrscheinlich. Nur in einem von hundert Fällen verlässt der Index diesen Prognosekanal.