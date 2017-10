SMI: Ausbruch steht bevor

Bereits seit Monatsanfang steckt der SMI (SMI 9297.34 0.35%) in einer sehr schmalen Seitwärtsbewegung zwischen rund 9240/50 und 9285/90 Punkten fest. Angesichts der Enge dieser Tradingrange ist ein Ausbruch noch vor dem Wochenende gut möglich, spätestens in der kommenden Woche aber sehr wahrscheinlich. Die Ausbruchsrichtung dürfte aufschlussreich für die Prognose der folgenden Tage sein. Geht es nach unten, besteht Potenzial bis zurück an die jüngsten Zwischenhochs bei 9150/60, wo auch der Monatsdurchschnitt (blau) verläuft. Er sollte in einem Aufwärtstrend nicht mehr allzu deutlich unterschritten werden. Verlässt der SMI dagegen die aktuelle Spanne nach oben, ist Luft bis an den im September gestarteten Aufwärtstrend (grün) bei aktuell rund 9380 Punkten.

Auch der langfristige Chart zeigt Spielraum nach Norden: Erst um 9500/9550 bilden die bisherigen Allzeithochs des Index wieder einen Bereich, in dem mit erhöhter Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen gerechnet werden muss. Aus diesem Blickwinkel zeigt sich auch die Kaufbereitschaft bei dem jüngsten Rücksetzer des SMI an seinen 200-Tage-Durchschnittskurs (violett). Kaufen Marktteilnehmer bei Korrekturen an diesem Niveau nach, ist dies in der Regel ein gutes Zeichen – was auch in den Jahren 2013 bis 2015 oft zu beobachten war.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

