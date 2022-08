SMI: Ausweitung der Kampfzone?

Der Swiss Market Index schwingt zurück an seinen mehrwöchigen Gleichgewichtspreis. Mehr dürfen Anleger vorerst kaum erwarten.

Ein Warnsignal lieferte der Markt schon in der ersten Wochenhälfte: Da hatte der SMI die sehr enge Tradingrange aus den Sommerferien zuletzt deutlich nach unten ausgedehnt – bis zu dem bereits vom Juli bekannten Umkehrbereich um 10’900 Zähler. Auf der Oberseite bleibt dagegen die Spanne um 11’200 / 11’220 unberührt, wobei sich nun schon das Areal um 11’125 / 11’150 als vorgelagerte technische Barriere erweist. Dort wurden in den Vorwochen die meisten Umsätze gemessen (blauer Kreis).

Im Idealfall bewegt sich der Index somit nun also in einer erweiterten Handelsspanne, in einem negativen Szenario folgt er dagegen dem derzeit fallenden kurzfristigen Prognoseband (rot) bis derzeit 10’750 Punkte. Angesichts des intakten mittelfristigen Abwärtstrends ist diese Gefahr durchaus real, vor allem auf Sicht mehrerer Monate.