SMI: Bärenmarktrally in Sicht

Die erhoffte Stabilisierung im Bereich des Monatsdurchschnitts (blaue Linie in Chart 2) blieb am Donnerstag aus. Im Tagesverlauf lief der SMI (SMI 8783.43 1.42%) tiefer ins Minus und beendete den Tag unter dem Tief von Mitte November. Seit dem Hoch am Montag ist der Index um knapp 6% abgesackt. Dies ist gerade beim eher defensiv ausgerichteten SMI ein seltenes Verhalten.

Kurzfristig besteht aber durchaus Grund zur Hoffnung. Seit Jahresbeginn kam es zwei Mal zu Tagesverlusten von mehr als 3% (vertikale Markierungen in Chart 1). Sowohl im Februar wie auch im Oktober war der Rückschlag im Umfeld eines Zwischentiefs zu beobachten (rote Kreise). Anschliessend kam es zu einer Erholung.