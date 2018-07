SMI: Befreiungsschlag mit Folgen

Beginnen wir mit den guten Nachrichten: Der SMI (SMI 9166.42 0.29%) schaffte endlich den Anstieg über den markttechnischen Widerstand um 9000/9060, nachdem in den vergangenen Monaten hier immer stärkere Verkäufe zu beobachten waren. Zugleich eroberte der Index auch die leicht fallende 200-Tage-Linie (violett) zurück.

Sollte heute kein Rückschlag folgen, gilt dies auch für den aussagekräftigen Wochenschlusskurs. Damit haben sich die mittelfristigen Aussichten vor allem aus charttechnischer Sicht wesentlich verbessert. Als nächstes Kursziel erscheint nun die Zone um 9250/9300 am Horizont.

Auf den ersten Blick ist das keine schlechte Ausgangslage in den saisonal gesehen eher schwierigen Sommerwochen. Doch wie immer sollte auch die Statistik berücksichtigt werden, um ein umfassendes Bild zu erhalten.

Der hoch aufgelöste Stundenchart zeigt den bewährten Prognosekorridor (grau), der aus vergangenen Schwankungen berechnet wird. Durch den kräftigen Anstieg am Donnerstag liegt der SMI am oberen Extrembereich, der nur in Ausnahmefällen verlassen wird. Nach ähnlichen Übertreibungen wie zuletzt im März und Mitte April kam es zu einer Rückkehrbewegung bis an die untere Grenze des dunkelgrauen Korridors. Dieser verläuft aktuell bei rund 8950.

Eine Atempause erscheint auch mit Blick auf den Abstand zur 21-Tage-Linie überfällig. Aktuell liegt der Index knapp 4% über dem Monatsdurchschnitt. Ähnliche Extremwerte sind selten und führten fast immer zu einer Konsolidierung. Je stärker die Übertreibung ausfällt, desto grösser ist die Gefahr eines Rückschlags.

Fazit: Statistisch hat der SMI sein Pulver aufgebraucht, ein direkter Durchmarsch bis an die nächsten Widerstände ist nicht zu erwarten. Vielmehr erscheint nach Gewinnen von 9% in den vergangenen vier Wochen eine Pause angebracht.

Im Bereich um 8850/8900 oder 9000/9060 eröffnen sich dann für Trader wieder bessere Einstiegsgelegenheiten auf der Long-Seite. Wer hingegen gerne zocken möchte, kann mit den vorgestellten Puts auch auf die überfällige Korrektur wetten.