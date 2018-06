SMI: Schwäche nur vorübergehend

Der Swiss Market Index hat die seit Ende Mai bestehende Untergrenze seiner Tradingrange um 8450 kurzzeitg nach Süden verlassen – dies könnte der Vorbote einer weiteren Verkaufswelle sein. Zuvor war der Index an wiederholtem Abgabedruck an der oberen Begrenzung dieser Handelsspanne um 8660/8700 gescheitert. Gegen eine sofortige Fortsetzung der Abwärtsbewegung spricht aktuell nur, dass der SMI (SMI 8508.54 0.53%) bereits im südlichen Bereich des Prognosekorridors (grau) verläuft, der Schwankungsgrenzen des aktuellen Tages zuverlässig voraussagt. Allerdings fällt dieser Kanal schrittweise weiter und eröffnet damit in den kommenden Tagen wieder neues Potenzial nach unten.

Auch aus einer längerfristigen Perspektive bleibt der Abwärtsspielraum vorerst überschaubar: Hier zeigt sich um 8200/8300 eine Häufung von Wendepunkten in der Vergangenheit, an der sich Marktteilnehmer auch diesmal wieder orientieren dürften. Auch wäre der Markt bei Preisen um 8200 bereits wieder technisch überverkauft, der Abstand zu seinem Monatsdurchschnittspreis (blau) läge dann bei rund 4 bis 5%. Auf diesem Niveau stabilisierte sich der SMI in den zurückliegenden Monaten häufig.

Auch wenn damit vorerst nur wenig Luft nach unten ist, müssen Anleger sich doch zumindest auf leichte Verluste einstellen. Passende Puts zur Absicherung dagegen – die nun insbesondere bei kleinen Zwischenerholungen günstiger gekauft werden können – zeigt beispielhaft die untenstehende Tabelle.