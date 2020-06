SMI legt weiter zu

(AWP/Reuters/RI) Für den Schweizer Aktienmarkt geht es zu Wochenschluss nach oben, wobei der Leitindex SMI (SMI 10248.88 0.61%) zu Beginn der zweiten Handelshälfte die Avancen leicht ausweiten kann. Dabei hielten vor allem die Kursgewinne der Marktschwergewichte den Leitindex in der Gewinnzone, was wenigstens zu einem Teil auch dem grossen Quartalsverfall an der Eurex geschuldet sein dürfte, heisst es am Markt.

Die Anleger dürften vor dem Wochenende keine grösseren Risiken mehr eingehen. Die Anleger schwankten zwischen Konjunkturhoffnungen und der Angst vor einer zweiten Welle der Ansteckungen mit Covid-19, heisst es weiter.

«Und derzeit überwiegen anscheinend die Konjunkturhoffnungen», sagt ein Händler und verweist auf die US-Konjunkturzahlen vom Vortag, wonach sich die Aussichten in den USA aufgehellt haben.

Nestlé stützen

Tragende Säulen des Marktes sind die Papiere des Lebensmittelriesen Nestlé (NESN 107.82 0.92%), die wieder nahe ihrem Jahreshoch von 110,20 Fr. notieren, sowie die beiden Pharmatitel Novartis (NOVN 86.52 1.02%) und Roche (ROG 342.6 1.53%). Roche überzeugt die Anleger mit einer Studie zu einem Mittel gegen Prostatakrebs.

Angeführt werden die Gewinner von zyklischen Valoren wie Richemont (CFR 61.32 2.37%), Swatch Group (UHR 195.1 0.41%). Die Coronakrise trifft die Branche hart, doch immerhin hätten am gestrigen Donnerstag die Mai-Daten zu den Uhrenexporten auf eine gewisse Entspannung hingedeutet. Richemont profitieren Händlern zufolge zusätzlich von Sektorumschichtungen.

Bei den Verlierern ist kein klarer Trend auszumachen. Am Ende der Rangliste stehen die zyklischen UBS (UBSG 10.41 -1.47%), aber auch Givaudan (GIVN 3460 -0.03%) und LafargeHolcim (LHN 41.41 -0.58%) geben nach. Beim Pharmazulieferer Lonza (LONN 491.1 -0.1%) ist von Gewinnmitnahmen die Rede.

Unternehmensnews sind derweil Mangelware. Der Solarmaschinenbauer Meyer Burger plant, in Eigenregie eine Solarzellenproduktion aufzubauen. Dafür muss er über eine Kapitalerhöhung 165 Mio. Fr. einsammeln.

Der kriselnde Asset-Manager GAM rechnet für das erste Semester mit einem Verlust von rund 400 Mio. Fr. In einer Sekundärplatzierung werden 17 Mio. Aktien des IT-Unternehmens SoftwareOne (SWON 23 -6.5%) angeboten.

Gemischte Vorgaben

An der Wallstreet gab der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 26219.86 0.54%) am Donnerstag den zweiten Tag in Folge leicht nach, wobei er seine Abgaben nach dem europäischen Börsenschluss noch etwas ausbaute. Belastet wird die Stimmung an den Märkten vor allem von der Sorge um eine zweite Welle der Coronaviruspandemie.

Die Börsen in Fernost handelten am Freitag mehrheitlich positiv. Der Nikkei 225 konnte im Tagesverlauf 0,6% zulegen, während der breite Topix unverändert schloss. Die Börsen in China zeigten sich freundlicher. Der südkoreanische Kospi gewann 0,2%.

Euro-Franken stabil

Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet im Mittagshandel 1,1202 $. Sie notierte damit auf dem Niveau vom Vorabend.

Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0652 Fr. ebenfalls kaum verändert seit Donnerstagabend. Der US-Dollar hält bei Kursen um 0,9508 Fr. ebenfalls das Niveau vom Vorabend. Es fehle dem Devisenmarkt an klaren Impulsen, heisst es im Handel.

Ölpreis etwas höher

Die Ölpreise haben am Freitag im Fahrwasser steigender Aktienkurse zugelegt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42.5 1.72%) 42,43 $. Das waren 93 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 40.14 3.86%)) stieg um 1,07 $ auf 39,91 $.

Die Ölpreise profitierten laut Beobachtern vor allem von der guten Stimmung an den internationalen Aktienmärkten. Rohstoffe zählen zu den riskanteren Anlageklassen, die meist von einer guten Finanzmarktstimmung profitieren.