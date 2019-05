SMI: Belastungsprobe für den Aufwärtstrend

Aktuell gibt es keinen Anlass, an der positiven Tendenz des SMI (SMI 9741.99 -0.04%) zu zweifeln. Die Kurse bewegen sich wie an der Schnur gezogen in einem Aufwärtstrendkanal (grün) nach oben und haben dabei Spielraum zwischen rund 9600 und 9850 Punkten. Insbesondere auf der Unterseite fallen weitere technische Einflussfaktoren mit stabilisierendem Charakter auf: Sowohl der Monatsdurchschnittspreis (blau) als auch eine horizontale Kaufzone (grau) sowie die Südgrenze des Prognosekorridors (graue Fläche) lassen eine Bodenbildung auf diesem Niveau vermuten, falls der Markt einen Schwächeanfall bekommt.

Erst der weiter zurückreichende Chart erklärt die derzeit notwendige Skepsis: Der SMI ist in den oberen Randbereich seines langfristigen Schwankungskorridors (braun) eingedrungen. Zwar kann er dort in Ausnahmefällen (rot) auch weiter steigen, wahrscheinlicher sind jedoch eine Trendpause des überhitzten Marktes oder sogar seine Umkehr nach unten (orange).