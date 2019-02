SMI: Bessere Kaufkurse abwarten

Nach einem Anstieg von weit über 1000 Punkten schliesst der Markt inzwischen nur noch weit unter seinen intraday erreichten Tageshöchstkursen. Diese Gewinnmitnahmen bis zum Tagesschlusskurs sind ein erstes zuverlässiges Warnsignal (rote Pfeile), das in der Vergangenheit bereits kleinere oder grössere Konsolidierungen ankündigte. Ein Rückschlag in Richtung 9100/9200 wäre das Mindestkursziel für diese Entwicklung, dort zeigen sich gehäuft Wendepunkte im bisherigen Kursverlauf.

Der weiter zurückreichende Chart zeigt, warum es ausgerechnet jetzt zu einer nachlassenden Dynamik kommt: Der Markt ist in der oberen Randzone seines langfristigen Prognosekorridors angekommen (braune Fläche), an der sich bislang jede Aufwärtsbewegung verlangsamte oder sogar temporär umkehrte. Zudem sind die bisherigen Rekordstände knapp über der 9500er-Marke ein Orientierungspunkt für Verkäufer, was den Trend zu Gewinnmitnahmen zusätzlich verstärken würde.