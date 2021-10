SMI: Bleibt der Trend stabil?

Der Swiss Market Index hat knapp unter dem aktuellen Kursniveau eine erste ernst zu nehmende Chance auf eine dauerhaft anhaltende Bodenbildung.

Der SMI hat in Relation zu seinem vorausgegangenen Anstieg seit dem Corona-Crash bisher mit einem Umfang von rund 10% nur kleine, und mit einer Dauer von wenigen Wochen vergleichsweise kurze Konsolidierungen gezeigt. Erfahrungen aus der Vergangenheit belegen, dass so eine stabile Phase durchaus noch länger andauern kann. Der Normalfall ist das aber nicht, eine stärkere Korrektur mit Kursziel am unteren Schwankungsband (braun) bei 9500 / 10’500 dürfte nicht mehr ewig auf sich warten lassen.

Doch vorerst bleibt die Nachfrage am längerfristigen Durchschnittspreis (violett) stabil, dieser wirkt zusammen mit einer horizontalen Wendezone bei 11’270 / 11’450 als Stabilisator. Erst wenn dieser Effekt aufhört, müssen sich Anleger Sorgen machen. Aktuell jedoch ist selbst im kurzfristigen Abwärtstrend nur Luft bis oberhalb der 10’300er-Marke (rot).