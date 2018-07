SMI: Bodenbildung bestätigt sich

Der SMI (SMI 8759.92 0.72%) konnte zwar – wie erwartet – in einem ersten Anlauf zunächst nicht über das Bündel an markttechnischen Widerständen um 8660/87440 nach oben ausbrechen, hielt sich jedoch beständig knapp unterhalb dieser Zone (orange). Erst wenn der Ausbruch darüber gelingt, wird die kurzfristige Prognose wieder optimistischer. Nach einer kurzen Konsolidierung wäre dann ein weiterer Anstieg bis an die nächste Hürde im Chart um 8850/8900 in dieser Woche durchaus möglich. Sonst droht ein Rückschlag an den Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) um derzeit rund 8570.

Im längerfristigen Chart zeichnet sich jetzt schon eine Bodenbildung knapp unterhalb der 8450er-Marke (orange) ab. Mehrere Wochen hintereinander kam es bereits zu Richtungswechseln zurück nach oben, sobald der Index dieses Areal erreichte. In der vergangenen Woche setzten sich die Kurse dann erstmals wieder etwas deutlicher davon nach Norden ab. Ein sofortiger Umschwung zurück nach unten ist erfahrungsgemäss nun eher unwahrscheinlich. Im Idealfall reicht das mittelfristige Potenzial nun zurück bis über die 9000er-Marke.