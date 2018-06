SMI: Bodenbildung bleibt möglich

Der Markt zeigt erste Anzeichen eines Ausbruchs aus der Juni-Tradingrange zwischen 8450 (rot) und rund 8700 Punkten (orange) nach unten.

Ohnehin fallen die Kurse bereits seit Mitte Mai, sodass der SMI (SMI 8538.93 -0.22%) die jüngste Seitwärtsbewegung in Richtung des vorherigen Trends verlassen würde – was in der Regel zunächst die zu erwartende Ausbruchsrichtung ist. Insbesondere solange die Verkäufe bei jedem Anstieg an den Monatsdurchschnittspreis (blau) anhalten, ist der Index als eher schwach einzustufen.

Erst aus der übergeordneten Perspektive sieht der Swiss Market Index noch halbwegs stabil aus. Auch hier fällt zunächst zwar der wiederholte Verkaufsdruck am 200-Tage-Durchschnitt (violett) um 9100/9200 auf.

Allerdings ist gleichzeitig auch eine Nachfrage um 8450 zu sehen, auch um 8200/8300 liegen weitere ältere Wendepunkte, die erneut für eine Stabilisierung sorgen könnten. Erst wenn auch hier Käufe ausbleiben, ist der Weg nach unten in Richtung der 7500er-Marke vermutlich frei.