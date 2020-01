SMI: Bremsen an der Schallmauer

Im kurzfristigen Chart ist noch Spielraum: Hier kommt der SMI (SMI 10649.1 -0.02%) erst um 10’850 in einen überhitzten Zustand. Dann hätte er nicht nur den oberen Rand des Bewegungskorridors dieses Zeitfensters erreicht (graue Fläche), sondern auch die Begrenzungslinie des momentan gehandelten Aufwärtstrendkanals (schwarz). Um 10’450/10’550 bilden diese Einflussfaktoren zugleich die erste Stabilisierungszone für den Index auf der Unterseite.

Erst aus der Vogelperspektive zeigt sich, warum Käufer wieder zurückhaltender werden: Der SMI hat die steigende Orientierungslinie (grau) erreicht, an der er bereits in den Vormonaten wieder nach unten drehte (schwarze Pfeile). An ihr schiebt er sich derzeit weiter entlang nach Norden, was zumindest besser ist als die 180-Grad-Wenden bei den letzten Kontakten im September und im Dezember. Da der Markt zugleich aber auch schon in den oberen Extrembereich seines mittelfristigen Prognosekorridors eindringt (blaue Fläche), sollten Anleger nicht mit einem schnellen Ausbruch über die 11’000er-Marke rechnen. Aber alle Limitierungen schieben sich im Zeitverlauf weiter hoch, sodass geduldige Investoren mit frischem Potenzial belohnt werden.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)