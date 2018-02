SMI: Chance auf Bodenbildung um 8700

Bereits im Vorjahr lagen mehrere Umkehrpunkte im Areal zwischen 8700 und 8800 Punkten, und auch diesmal scheinen sich Anleger an diese Zone zu erinnern und kaufen zum entsprechenden Preis verstärkt zu. Ob die Abwärtsbewegung des Marktes dadurch schon dauerhaft gestoppt werden kann, bleibt jedoch abzuwarten. Zumindest eine Pause und eine Erholung zurück an den ebenfalls im Chart erkennbaren Wendebereich um 9050/9200 werden dadurch etwas wahrscheinlicher. Bleiben die Käufer stattdessen aus, droht eine Fortsetzung der Korrektur in Richtung 8500.

Für eine baldige Stabilisierung spricht die Statistik: Der Markt verläuft jetzt bereits rund 6% unterhalb seines Monatsdurchschnitts (blauer Indikator in der unteren Hälfte des zweiten Charts). Zwar konnte im Jahr 2015 auch schon ein einmaliger Ausreisser von mehr als 11% beobachtet werden, doch in der Regel pausierte ein Ausverkauf, sobald der SMI (SMI 8933.69 1.1%) so stark gefallen war – oder endete sogar ganz.

Nur ein Warnsignal bleibt bestehen: Im Kerzenchart, der das Verhältnis von Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss eines jeden Handelstages zeigt, fehlte es am Dienstag noch an ausreichend Kaufbereitschaft. Der Markt schloss zwar erstmals seit fünf Handelstagen nicht mehr nahe an seinem Tagestiefstkurs, doch auch die intraday erreichten Hochs knapp unter der 9000er-Marke wurden gleich abverkauft, und der Index notierte bis Handelsschluss wieder um mehr als 150 Punkte niedriger. Erst wenn die Tagesschlusskurse wieder vergleichsweise nahe am jeweiligen Tageshoch liegen, kann von einer Stabilisierung gesprochen werden.