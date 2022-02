SMI: Chancen steigen erstmals wieder

Der Swiss Market Index hat zwar einen negativen Wochenverlauf hinter sich, doch wer genauer hinsieht, erkennt Ansätze einer möglichen Umkehr.

Der SMI hat sich nach einem massiven Verlust zum Beginn der Vorwoche in den folgenden Tagen stabilisiert. Am unteren Ende seines mittelfristigen Schwankungsbandes (blau) bei derzeit rund 11.850 / 11.900 zeigte sich eine Richtungsumkehr zurück nach oben, deren Ausmass nun am Markt verhandelt wird.

Die erste Zielzone um 12.350 hat der Index zwischendurch schon so gut wie erreicht, dort fallen mehrere Orientierungslinien aus den Vortagen zusammen. Während diese Hürde in einem wieder bullischer werdenden Umfeld vermutlich noch leichter zu nehmen ist, lässt sich das von der Umsatzhäufung bei 12.500 nicht mehr behaupten. Mehr sollten Anleger daher für die kommenden Tage nicht erwarten, neue Tiefs aber ebenfalls nicht.