SMI: Das alte Hoch bleibt als Ziel

Der Swiss Market Index folgt unverändert einem steigenden Trendkanal, der ihn mittelfristig zu früheren Rekorden führen dürfte.

Der bis Anfang 2021 zurückverfolgbare Anstiegskorridor des SMI (grün) gibt nach wie vor Richtung und Tempo für den SMI an. Der Bewegungsspielraum darin reicht aktuell von rund 10’800 bis 11’050 Punkte, wobei nach einem längeren Aufenthalt der Preise auf der Oberseite des Kanals bald auch die südliche Grenze auf den Prüfstand kommen sollte.

Selbst wenn eine grössere Korrektur einsetzt, was nach einem Anstieg von 1500 Punkten in drei Monaten keine Überraschung wäre, bleibt die Prognose aber zunächst positiv. Schon um 10’600 ist auch im übergeordneten Chart eine ausgeprägte Wendezone erkennbar, an der es auch bei einer längeren Konsolidierung wieder zu einem stabilisierenden Nachfrageschub kommen dürfte. Der jüngste Spitzenwert des Index um 11’270 bleibt daher als Kursziel.

Trading-Idee: Anleger, die im Vorjahr mehrfach empfohlene Long-Positionen weiter aufstocken wollen, können nach wie vor Papiere wie beispielsweise den Valor 57946549 in Betracht ziehen. Das Zertifikat der UBS verstärkt Kursbewegungen des SMI um den Faktor vier.

