SMI: Das Sommerloch hat auch Vorteile

Der Swiss Market Index befindet sich nach wie vor in seinem steigenden Kurskanal (orange), wobei die jüngsten Ausschläge des Marktes eher an eine Seitwärtsbewegung erinnern, da keine neuen Höchststände mehr markiert werden. Der SMI (SMI 9919.27 0.29%) dürfte auch weiterhin kaum über den bei etwa 10.125 verlaufenden oberen Rand seines Korridors hinaus kommen, da dort auch sein statistisch wahrscheinlicher Schwankungsbereich (grau) für die kurzfristige Zeitebene endet.

Auf der Unterseite ist dagegen mehr Luft, zwar ist bei rund 9700/9800 die Mittellinie des Aufwärtstrends bisher eine stabile Haltezone, doch erst um 9450 am unteren Rand des entsprechenden Kanals dürfte der Index bei einer grösseren Korrektur wieder stoppen.

Aus der Vogelperspektive ist zu sehen, warum eine Konsolidierungsphase dem SMI gut tut: Die Kurse sind nach starken Gewinnen in den Vormonaten am oberen Randbereich ihres langfristigen Schwankungskorridors (braune Fläche) und auch an dem bis mindestens 2016 zurück reichenden Aufwärtstrendkanal (grün) angekommen. Diese Grenzen steigen zwar weiter, das benötigt jedoch etwas Zeit. Dafür ist eine Sommerpause genau richtig.