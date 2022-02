SMI: Denkpause ist wahrscheinlicher

Der Swiss Market Index dürfte erst nach einer Unterbrechung deutlich über 12’500 steigen können. Ihr Ausmass wird zudem die Richtung für mehrere Tage bis Wochen bestimmen.

Der SMI hat erwartungsgemäss an der in der Vergangenheit stark gehandelten Wendezone um 12’500 / 12’550 an Schwung verloren und konsolidiert nun die jüngsten Erholungsgewinne vor einer durchaus möglichen Fortsetzung der Aufwärtswelle bis an die nächste technische Hürde im Bereich der 12’750er-Marke.

Eine erste Stabilisierungschance auf der Unterseite ergibt sich nun an Umsatzhäufungen aus den Vortagen bei 12’100 / 12’175, es folgt dann ein ähnlich zusammengesetzter Bereich bei 11’900 / 11’950 Punkten. Tiefere Preise wären ein klares Warnsignal, sind aber vorerst angesichts des intakten mittelfristigen Positivtrends kaum zu befürchten.