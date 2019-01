SMI: Der Markt überhitzt immer mehr

Insbesondere aus einer eher kurz- bis mittelfristigen Perspektive ist der SMI (SMI 9011.41 -0.14%) stark überkauft: Erkennbar wird dies vor allem an dem auf dieser Zeitebene berechneten Schwankungskorridor (blau), der zuverlässig Wendepunkte des Marktes anzeigt. Zudem hat der Index nun das Areal um 9050/9200 erreicht, an dem er im Vorjahr wiederholt nach unten drehte. Auch wenn es nun zu einem Ausbruch nach oben kommt, dürfte der SMI hier zuvor kurz stagnieren, wobei es zunächst zu Gewinnmitnahmen in Richtung der 8800er-Marke kommen kann.

Aus einer langfristigen Perspektive ist ebenfalls der obere Grenzbereich des Schwankungskorridors (braun) erreicht, der zwischen 9200 und 9500 verläuft. Am oberen Rand dieser Range sind zudem mehrere signifikante Wendepunkte erkennbar, die vorerst das Maximalkursziel einer Erholung darstellen.