SMI: Der neue Trend wird sichtbarer

Nach dem Sprung über eine wichtige markttechnische Hürde bewegt sich der Swiss Market Index weiter in die Richtung, die dadurch zu erwarten war.

Der SMI hat die Tradingrange zwischen 10’500 und 11’000 mittlerweile klar hinter sich gelassen und folgt einem neuen, steigenden Kurskanal (grün), in dem er kurzfristig Luft bis etwa 11’150 hat. Die Obergrenze der einstigen Seitwärtsbewegung an der 11’000er-Marke hat mittlerweile sogar einen Rollentausch vollzogen und wird bei Rückschlägen als Orientierungspunkt für Nachkäufe benutzt – ein weiteres kleines Stärkezeichen. Und selbst wenn dieser Effekt schnell vorbeigehen sollte: Mehr als eine Schwäche an den Monatsdurchschnittspreis (blau) um 10’850 müssen Anleger vorerst wohl nicht mehr fürchten.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt die Vorhersage ohnehin positiv: Hier lassen sich aus vergleichbaren Entwicklungen der Vergangenheit Kursziele zwischen 11’300 und 11’600 Punkten konstruieren (grüne Boxen). Zumindest das bisherige Allzeithoch dürfte schon bald durch ein neueres Exemplar abgelöst werden.

Trading-Idee: Der Valor 57946549 der UBS und vergleichbare Long-Papiere bleiben weiter eine interessante Option. Bewegungen des SMI werden dadurch um den Faktor vier gehebelt, was auch bei einem kleineren Kurspotenzial eine ansehnliche Rendite möglich macht.

Weitere Informationen finden Sie hier.